Федоров обратился к почти 40 странам с просьбой передать ракеты для Patriot из запасов

Министр обороны Украины Михаил Федоров направил письма почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты для систем Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, пишет "Европейская правда".

По данным ведомства, в ночь на 2 июля враг применил против Украины почти 500 ударных дронов, 77 ракет, из них 25 – баллистические или гиперзвуковые ракеты.

Украинским силам удалось перехватить более 90% крылатых ракет и 90% ударных дронов типа Shahed. В то же время сбивание баллистических ракет остается ключевым вызовом из-за нехватки ракет для систем Patriot, заявили в Минобороны.

Для того чтобы обеспечить Украину антибаллистическими ракетами, в апреле Министерство обороны впервые заключило рекордный контракт на сотни ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии. Их поставки начнутся в течение следующих лет.

Также впервые был сделан шаг к закупке около сотни ракет для Patriot на сумму $1 млрд за счет кредита ЕС. В этом году Украина также впервые начала получать ракеты со складов европейских партнеров. Кроме того, благодаря внедрению стандарта НАТО After Action Review уже удалось более чем вдвое повысить эффективность Patriot против маневренных ракет "Искандер".

"Однако этого недостаточно – Украине крайне необходимы дополнительные ракеты для систем Patriot. Они есть на складах партнеров. И именно от быстрых решений, расширения механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба. Министр обороны Украины уже обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце – в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины. А также с призывом внести взносы в механизмы PURL и JUMPSTART", – сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что крайне важно принять решение накануне саммита НАТО, который пройдет в Анкаре на следующей неделе.

Президент Владимир Зеленский после очередного массированного обстрела Украины Россией ожидает положительного ответа от президента США Дональда Трампа по поводу лицензий на Patriot.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к западным партнерам с призывом не медлить с решениями о предоставлении средств ПВО для Украины после массированного удара РФ по Киеву.