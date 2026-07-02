Канада хоче оголосити в Анкарі про підтримку 10 країнами створення глобального оборонного банку

Канада прагне оголосити про створення глобального оборонного банку за участі близько 10 країн-засновниць на саміті НАТО в Туреччині наступного тижня.

Про це повідомила агентству Reuters у четвер головна переговорниця від Канади, пише "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні просуває Банк оборони, безпеки та стійкості (DSRB) у межах свого цьогорічного заклику до створення альянсу "середніх держав".

"Ми визначили для себе саміт НАТО як дедлайн... Наша мета – оголосити список членів-засновників", – зазначила в інтерв'ю Ізабель Удон, головна переговорниця Канади із запуску цієї багатосторонньої ініціативи та генеральна директорка Банку розвитку бізнесу Канади.

Метою DSRB є зміцнення оборони країн-союзниць шляхом залучення до 100 мільярдів фунтів стерлінгів ($133 млрд) у вигляді дешевого фінансування.

Удон повідомила, що до початкового списку країн, ймовірно, увійдуть лише європейські держави (окрім Канади), але відмовилася назвати їх. Вона застерегла, що анонс не гарантований і залежить від фінальних переговорів із союзниками, зокрема щодо їхніх капітальних зобов'язань.

"Мій прем'єр-міністр сказав, що ми не повинні прагнути до ідеалу перед запуском цієї ініціативи, що нам слід об'єднати ті країни, які вже готові стати членами-засновниками, а потім членство залишатиметься відкритим", – сказала Удон.

DSRB провів продуктивні переговори з Південною Кореєю, і шанси на її приєднання пізніше становлять 50 на 50, зазначила Удон. Вона додала, що жодна інша країна G7 наразі не наблизилася до підписання угоди.

Наразі до Канади публічно приєднався лише Люксембург, який стане європейською базою банку. У п'ятницю Карні заявив, що приєднатися має намір "критична маса" країн, не назвавши їх.

DSRB просить країни робити внески пропорційно до розміру їхніх економік. Вони можуть призвести до того, що Канада виділить до 1,5 мільярда євро ($1,7 млрд), тоді як менші країни платитимуть від 500 до 750 мільйонів євро, повідомило джерело, ознайомлене з цим питанням.

Британія утримується від приєднання до DSRB, віддаючи перевагу власному проєкту фінансування оборони, відомому як MDM, спільно з Нідерландами та Фінляндією. Проте, за словами двох джерел, вона вивчала можливості узгодження або злиття його з DSRB.

Німеччина раніше також дистанціювалася від проєкту, але представник Міністерства фінансів заявив, що з того часу вона приєдналася до переговорів щодо DSRB як спостерігач і наразі оцінює результати.

Країна G7 Італія, а також Іспанія, Туреччина, Бельгія та Україна проаналізували ці пропозиції, повідомили численні джерела. Міністерство закордонних справ Туреччини не одразу прокоментувало участь держави, але джерела зазначають, що Анкара зацікавлена в проєкті.

Нідерланди заявили, що не беруть участі, а представник уряду зазначив, що країна повністю зосереджена на своїй ініціативі MDM разом із Британією та Фінляндією.

Група колишніх радників НАТО з питань безпеки, колишніх топ-військових та банкірів запропонувала створення DSRB у 2024 році. До проєкту, разом із канадськими RBC, BMO, CIBC, National Bank of Canada, Scotiabank та TD Bank, долучилися провідні світові банки, зокрема JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank та ING.

Нагадаємо, НАТО збирається оголосити на саміті в Анкарі, що європейські союзники заповнили майже всі прогалини, залишені Сполученими Штатами в оборонних планах Альянсу.