Reuters: Європа перекрила більшість оборонних прогалин США в НАТО

НАТО збирається оголосити на саміті в Анкарі наступного тижня, що європейські союзники заповнили майже всі прогалини, залишені Сполученими Штатами в оборонних планах Альянсу.

Про це повідомило джерело в НАТО агентству Reuters у середу, пише "Європейська правда".

Головна прогалина, яку в НАТО все ще намагаються закрити, стосується стратегічних бомбардувальників. США заявили, що нададуть лише один літак замість двох, повідомило джерело на умовах анонімності.

У травні США повідомили своїм союзникам, що вирішили скоротити обсяг військових спроможностей, які вони виділяють для трансатлантичного альянсу на випадок кризи. Це викликало гострі питання на тлі підготовки лідерів до саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня.

У середині червня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що інші союзники збільшують свої внески і заповнять багато прогалин, але не надав жодних подробиць.

"За лічені тижні європейські союзники значною мірою заповнили прогалини, що виникли внаслідок скорочення американської участі в Моделі сил НАТО (NATO Force Model)", – заявив військовий високопосадовець НАТО у відповідь на запит про коментар.

США публічно не розголошували деталі своїх скорочень, але, за даними, наданими Reuters військовим джерелом, вони варіюються від літаків-заправників до винищувачів, безпілотників і кораблів.

За словами джерела, кількість американських винищувачів F-15 та F-15E, доступних для НАТО, зменшиться на третину, до 99 одиниць. А кількість безпілотників MQ-4 і MQ-9 Reaper скоротиться вдвічі, до 12 одиниць.

Кількість літаків-заправників KC-135 та KC-46 зменшиться з 79 до 63, тоді як замість двох стратегічних бомбардувальників та авіаносців буде виділено лише по одному.

Кількість літаків морського патрулювання зменшиться з 26 до 15, кількість есмінців – з 17 до 9. Єдиний підводний човен, що несе крилаті ракети, також буде виключений із зобов'язань.

Раніше видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Згодом ці повідомлення підтвердили представники Пентагону.