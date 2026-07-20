Рубіо закликав союзників "посилити зусилля" для захисту судноплавства в Ормузькій протоці

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що інші країни мають "посилити зусилля" для захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами напередодні поїздки на Філіппіни, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що Іран "прагне контролювати протоку і використовувати це як засіб тиску на світ".

Він зазначив, що Сполучені Штати робили і надалі робитимуть усе необхідне для захисту світового судноплавства. Втім, він наголосив, що інші країни мають "посилити зусилля" для захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

"Інші країни повинні почати активізувати свої зусилля та надавати – чи то технічні засоби, чи то фінанси – допомогу в несенні цього тягаря", – заявив держсекретар США.

На запитання, чи існує ще дипломатичне вирішення ескалації конфлікту, Рубіо відповів, що США "завжди відкриті для дипломатії".

"Вона має бути реальною. Це має бути угода, якої вони готові дотримуватися", – додав Рубіо.

Варто зауважити, що 13 липня американський президент Дональд Трамп заявив про бажання стягувати 20% мита за прохід вантажних суден Ормузькою протокою.

Пізніше Трамп заявив, що вирішив замінити 20% збір за прохід Ормузькою протокою торговельними та інвестиційними угодами, які різні держави Перської затоки "укладатимуть" зі Сполученими Штатами.