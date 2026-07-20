Рубио призвал союзников "активизировать усилия" по защите судоходства в Ормузском проливе

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что другие страны должны "активизировать усилия" по защите судоходства в Ормузском проливе.

Об этом он сказал во время общения с журналистами накануне поездки на Филиппины, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что Иран "стремится контролировать пролив и использовать это в качестве средства давления на мир".

Он отметил, что Соединенные Штаты делали и будут делать все необходимое для защиты мирового судоходства. Вместе с тем он подчеркнул, что другие страны должны "усилить усилия" для защиты судоходства в Ормузском проливе.

"Другие страны должны начать активизировать свои усилия и оказывать – будь то технические средства или финансирование – помощь в несении этого бремени", – заявил госсекретарь США.

На вопрос, существует ли еще дипломатическое решение эскалации конфликта, Рубио ответил, что США "всегда открыты для дипломатии".

"Оно должно быть реальным. Это должно быть соглашение, которое они готовы соблюдать", – добавил Рубио.

Стоит отметить, что 13 июля американский президент Дональд Трамп заявил о намерении взимать 20-процентную пошлину за проход грузовых судов через Ормузский пролив.

Позже Трамп заявил, что решил заменить 20-процентную пошлину за проход через Ормузский пролив торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива "будут заключать" с Соединёнными Штатами.