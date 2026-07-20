Уряд Фінляндії відмовився від підтримки проєкту будівництва арени, який спричинив скандал

Уряд Фінляндії відмовився від підтримки проєкту будівництва арени, який спричинив політичний скандал, пов’язаний із лобізмом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр Петтері Орпо заявив журналістам у понеділок, що його чотирипартійна коаліція більше не підтримує проєкт будівництва арени Garden Helsinki, на який раніше було обіцяно виділити 35 млн умовного фінансування.

Обговорення цього питання заплановано в парламенті на вівторок після того, як депутатів відкликали з літніх канікул.

Очікується голосування з питання довіри, при цьому уряд має більшість у законодавчому органі.

Орпо, який відкинув будь-які звинувачення в неправомірних діях з боку уряду, заявив, що, на його думку, більшість збережеться під час можливого голосування.

Причинами відмови від підтримки плану будівництва арени стали затримки, скорочення масштабів проєкту, помилки в процесі лобіювання та зміна конкурентної ситуації, заявив Орпо журналістам у Гельсінкі, додавши, що свою роль відіграли й суспільні дебати.

У центрі суперечки – 35 мільйонів євро умовної державної допомоги, обіцяної проєкту Helsinki Garden.

Проєкт очолює Ян Вапаавуорі, колишній мер Гельсінкі, міністр економіки та віцепрезидент Європейського інвестиційного банку. Він також є членом правоцентристської Національної коаліційної партії Орпо.

Спочатку Helsinki Garden подала заявку на державну гарантію за кредитом у розмірі 110 млн євро до Міністерства фінансів, проте фінські ЗМІ отримали доступ до внутрішніх документів, які свідчать про те, що у відомстві вважали проєкт ризикованою інвестицією, посилаючись на можливі перевитрати та затримки, а також на наявність аналогічних проєктів з будівництва арен поблизу.

Однак, як повідомлялося, Вапаавуорі продовжував лобіювати високопосадовців і політиків, зокрема Орпо, доти, доки не було узгоджено пакет підтримки у розмірі 35 млн євро.

Вапаавуорі також не зафіксував свої контакти з міністрами та посадовцями в реєстрі прозорості лобістської діяльності, хоча згодом він заявив, що оновить цю інформацію.

Протягом останніх тижнів опозиційні партії вимагали від Орпо та міністра фінансів Ріікки Пурри відповідей на питання, чи не зазнали вони неправомірного впливу.