Правительство Финляндии отказалось поддерживать проект строительства арены, вызвавший скандал

Правительство Финляндии отказалось поддерживать проект строительства арены, вызвавший политический скандал, связанный с лоббизмом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр Петтери Орпо заявил журналистам в понедельник, что его четырехпартийная коалиция больше не поддерживает проект строительства арены Garden Helsinki, на который ранее было обещано выделить 35 млн условного финансирования.

Обсуждение этого вопроса запланировано в парламенте на вторник после того, как депутатов отозвали с летних каникул.

Ожидается голосование по вопросу доверия, при этом правительство имеет большинство в законодательном органе.

Орпо, отвергший любые обвинения в неправомерных действиях со стороны правительства, заявил, что, по его мнению, большинство сохранится во время возможного голосования.

Причинами отказа от поддержки плана строительства арены стали задержки, сокращение масштабов проекта, ошибки в процессе лоббирования и изменение конкурентной ситуации, заявил Орпо журналистам в Хельсинки, добавив, что свою роль сыграли и общественные дебаты.

В центре спора – 35 миллионов евро условной государственной помощи, обещанной проекту Helsinki Garden.

Проект возглавляет Ян Вапаавуори, бывший мэр Хельсинки, министр экономики и вице-президент Европейского инвестиционного банка. Он также является членом правоцентристской Национальной коалиционной партии Орпо.

Изначально Helsinki Garden подала заявку на государственную гарантию по кредиту в размере 110 млн евро в Министерство финансов, однако финские СМИ получили доступ к внутренним документам, свидетельствующим о том, что в ведомстве считали проект рискованной инвестицией, ссылаясь на возможные перерасходы и задержки, а также на наличие аналогичных проектов по строительству арен поблизости.

Однако, как сообщалось, Вапаавуори продолжал лоббировать высокопоставленных чиновников и политиков, в частности Орпо, до тех пор, пока не был согласован пакет поддержки в размере 35 млн евро.

Вапаавуори также не зафиксировал свои контакты с министрами и должностными лицами в реестре прозрачности лоббистской деятельности, хотя впоследствии он заявил, что обновит эту информацию.

В течение последних недель оппозиционные партии требовали от Орпо и министра финансов Риикки Пурры ответов на вопрос, не подвергались ли они неправомерному влиянию.