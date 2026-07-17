ЗМІ: молдованин із дроном шпигував у Німеччині за виробником Leopard та Caesar

Німецька поліція затримала 37-річного громадянина Молдови за підозрою у запуску дрона над територією оборонної компанії KNDS.

Про це джерело в органах безпеки повідомило агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Раніше у п’ятницю стало відомо, що затриманий чоловік знімав за допомогою дрона об’єкти оборонного призначення на користь іноземної організації або забороненої групи.

Прокуратура Мюнхена повідомила, що отримала ордер на арешт цього чоловіка, і що поліція затримала його 15 липня після отримання інформації від громадськості. Його ім’я не називають.

Джерело в органах безпеки ідентифікувало згадану оборонну компанію як KNDS – франко-німецький оборонний концерн, який виробляє, зокрема, танки Leopard 2 та гаубиці Caesar.

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