Спецслужба Германии предупредила о шпионаже в сфере дронов

Иностранные спецслужбы все чаще интересуются стратегическими исследованиями в области авиации, космонавтики, беспилотников и искусственного интеллекта, проводимыми в немецкой Баварии, предупредили в земельном отделении Федерального ведомства по защите конституции (BfV).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Исследования в этих направлениях в Баварии можно назвать одними из самых передовых в Европе благодаря тесному взаимодействию науки, промышленности и стартапов, и именно это делает их "чрезвычайно привлекательной целью для экономического и научного шпионажа", подчеркнули в BfV.

Как отмечается, исследователи беспилотников из Мюнхенского технического университета (TUM) регулярно встречаются с учеными из Китая и России на международной аэрокосмической конференции Icasse для обмена знаниями.

В этом году конференция Icasse прошла в Гонконге, где ученые обсуждали технологии беспилотников, автономные летательные системы, спутниковую навигацию и искусственный интеллект.

Баварское отделение BfV предупреждает, что все результаты исследований и научного сотрудничества между учеными из Китая и Европы могут использоваться не только в гражданском секторе, но и для нужд военно-промышленного комплекса КНР.

Заместитель председателя фракции партии "Союз-90/Зеленые" в Бундестаге Константин фон Ноц назвал сотрудничество немецких исследователей с китайскими и российскими коллегами в сфере беспилотников "пугающе наивным".

По его словам, правительство должно защитить интересы безопасности Германии и Европы и предотвратить утечку информации по таким чувствительным темам в авторитарные государства.

Научный обмен немецких исследователей с учеными из Китая и РФ раскритиковал и заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Норберт Реттген. Он назвал такое сотрудничество безответственным, прежде всего из-за российского вторжения в Украину.

Реттген считает обмен знаниями с учеными из РФ и КНР "поддержкой китайской и российской оборонной промышленности", поскольку в обеих странах гражданские технологии нередко используются в военных целях.

Недавно немецкая полиция задержала 37-летнего гражданина Молдовы по подозрению в запуске дрона над территорией оборонной компании KNDS.

Напомним, 13 июля Нидерланды вызвали посла РФ из-за взлома камер на маршрутах военных поставок в Украину.