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Греція впроваджує заборону користування електросамокатами до 17 років

Новини — Понеділок, 20 липня 2026, 18:59

У Греції винесуть на голосування парламенту запропоновані зміни до законодавства щодо електросамокатів, які у тому числі передбачають заборону керування ними до 17-річного віку.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда". 

21 липня парламент Греції розгляне законопроєкт щодо посилення правил користування електросамокатами.

Він передбачає заборону керування цими транспортними засобами до 17-річного віку, а також заборону компаніям продавати чи здавати в оренду електросамокати користувачам до досягнення 17-річчя. 

Крім того, йдеться про обов’язкову реєстрацію електросамокатів і обов’язкове страхування для водіїв цього транспорту. Як вважають, зі створенням реєстру стане значно простіше ідентифікувати водіїв і власників кожного конкретного самоката. 

На додачу, запроваджуються суворіші штрафи за порушення правил – як, наприклад, виїзд на самокаті на дороги, де діє швидкісний режим понад 50 км/год.  

До цього у Греції вже зобов’язали водіїв електросамокатів використовувати захисні шоломи та заборонили їздити у навушниках і користуватись телефоном під час керування. 

Проєкт став реакцією на низку ДТП за участі самокатів, в яких фігурували переважно неповнолітні. 

Німецький Бундестаг у липні проголосував за впровадження суворіших правил для сервісів прокату електросамокатів

За попередній рік у Німеччині майже на 40% зросла кількість ДТП за участі самокатів із серйозними наслідками. 

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