Греция вводит запрет на пользование электросамокатами до 17 лет

В Греции вынесут на голосование в парламенте предложенные изменения в законодательство об электросамокатах, которые, в частности, предусматривают запрет на управление ими до достижения 17-летнего возраста.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

21 июля парламент Греции рассмотрит законопроект об ужесточении правил пользования электросамокатами.

Он предусматривает запрет на управление этими транспортными средствами до достижения 17-летнего возраста, а также запрет компаниям продавать или сдавать в аренду электросамокаты пользователям моложе 17.

Кроме того, речь идет об обязательной регистрации электросамокатов и обязательном страховании для водителей этого транспорта. Считается, что с созданием реестра станет значительно проще идентифицировать водителей и владельцев каждого конкретного самоката.

Кроме того, вводятся более строгие штрафы за нарушение правил – например, за выезд на самокате на дороги, где действует скоростной режим свыше 50 км/ч.

Ранее в Греции уже обязали водителей электросамокатов использовать защитные шлемы и запретили ездить в наушниках и пользоваться телефоном во время управления.

Проект стал реакцией на ряд ДТП с участием самокатов, в которых фигурировали преимущественно несовершеннолетние.

Немецкий Бундестаг в июле проголосовал за введение более строгих правил для сервисов проката электросамокатов.

За предыдущий год в Германии почти на 40% выросло количество ДТП с участием самокатов, повлекших серьезные последствия.