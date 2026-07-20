Португалія придбає три фрегати італійського виробництва

Португалія ухвалила рішення про закупівлю трьох нових фрегатів в італійської суднобудівної компанії Fincantieri.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила італійська прем’єрка Джорджа Мелоні після зустрічі зі своїм португальським колегою Луїшем Монтенегру, її цитує ANSA.

Мелоні відзначила, що обидві країни можуть здійснити "якісний стрибок" в оборонній галузі.

"Я дуже рада рішенню португальської влади придбати три фрегати класу Evo, побудовані компанією Fincantieri. Це не тільки визнання високого рівня італійської промисловості, а й доказ того, що Європа може зміцнити свою автономність, інвестуючи в промисловий і технологічний потенціал своїх компаній", – додала вона.

За словами очільниці уряду Італії, "інвестиції допоможуть Європі зміцнити свою самостійність".

Як повідомлялося, Швеція обрала французьку компанію Naval Group SA для постачання чотирьох нових фрегатів у рамках угоди, вартість якої оцінюється в 5 мільярдів доларів, що відкриває для цієї скандинавської країни можливість відігравати більш значну роль у морській обороні НАТО.

На початку травня повідомляли, що Греція продовжує реалізовувати плани щодо придбання чотирьох італійських фрегатів FREMM, що були у використанні, в рамках двофазної угоди, переговори з Італією вступають у завершальну стадію.

Тим часом у червні Німеччина вирішила припинити найбільший оборонний проєкт в історії своїх військово-морських сил: будівництво фрегатів типу F126 не продовжуватиметься.