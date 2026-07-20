Португалия приобретёт три фрегата итальянского производства

Португалия приняла решение о закупке трёх новых фрегатов у итальянской судостроительной компании Fincantieri.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи со своим португальским коллегой Луишем Монтенегру, её цитирует ANSA.

Мелони отметила, что обе страны могут совершить "качественный скачок" в оборонной отрасли.

"Я очень рада решению португальских властей приобрести три фрегата класса Evo, построенные компанией Fincantieri. Это не только признание высокого уровня итальянской промышленности, но и доказательство того, что Европа может укрепить свою автономность, инвестируя в промышленный и технологический потенциал своих компаний", – добавила она.

По словам главы правительства Италии, "инвестиции помогут Европе укрепить свою самостоятельность".

Как сообщалось, Швеция выбрала французскую компанию Naval Group SA для поставки четырёх новых фрегатов в рамках соглашения, стоимость которого оценивается в 5 миллиардов долларов, что открывает для этой скандинавской страны возможность играть более значительную роль в морской обороне НАТО.

В начале мая сообщалось, что Греция продолжает реализовывать планы по приобретению четырёх итальянских фрегатов FREMM, бывших в эксплуатации, в рамках двухэтапного соглашения, переговоры с Италией вступают в завершающую стадию.

Между тем в июне Германия решила прекратить крупнейший оборонный проект в истории своих военно-морских сил: строительство фрегатов типа F126 не будет продолжено.