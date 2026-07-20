Стали відомі подробиці розмови нового прем'єра Британії з Трампом

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорив Манчестер, чемпіонат світу з футболу та зусилля щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це заявив речник очільника британського уряду, якого цитує Sky News, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника, Бернем розпочав розмову із привітання Трампа з успішним проведенням Чемпіонату світу з футболу.

"Прем’єр-міністр також висловив надію, що під час майбутнього візиту він зможе показати президенту всі визначні пам’ятки Манчестера. Викладаючи своє бачення як прем’єр-міністра Сполученого Королівства, прем’єр-міністр заявив, що зосередиться на забезпеченні реіндустріалізації по всій країні, щоб гарантувати сталий ріст у кожному регіоні", – зазначив він.

Крім того, в ході розмови Бернем наголосив на своїй відданості питанням оборони та безпеки й заявив, що забезпечення безпеки Великої Британії та її союзників є пріоритетом у його порядку денному.

Своєю чергою Трамп розповів про поточну ситуацію на Близькому Сході, а прем’єр-міністр підкреслив прихильність Великої Британії до забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці з метою підтримки глобальних ланцюгів поставок та зниження витрат для підприємств і сімей по всій країні.

Розмова з Трампом стала для Бернема першою на посаді британського прем’єр-міністра.

Також Бернем провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.