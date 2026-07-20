Стали известны подробности разговора нового премьера Британии с Трампом

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил события в Манчестере, чемпионат мира по футболу и усилия по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

Об этом заявил пресс-секретарь главы британского правительства, которого цитирует Sky News, сообщает "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря, Бернем начал разговор с поздравления Трампа с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

"Премьер-министр также выразил надежду, что во время предстоящего визита он сможет показать президенту все достопримечательности Манчестера. Излагая свое видение в качестве премьер-министра Соединенного Королевства, премьер-министр заявил, что сосредоточится на обеспечении реиндустриализации по всей стране, чтобы гарантировать устойчивый рост в каждом регионе", – отметил он.

Кроме того, в ходе беседы Бернем подчеркнул свою приверженность вопросам обороны и безопасности и заявил, что обеспечение безопасности Великобритании и ее союзников является приоритетом в его повестке дня.

В свою очередь Трамп рассказал о текущей ситуации на Ближнем Востоке, а премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе с целью поддержки глобальных цепочек поставок и снижения затрат для предприятий и семей по всей стране.

Беседа с Трампом стала для Бернема первой на посту премьер-министра Великобритании.

Также Бернем провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.