Парламент Франції готується ухвалити заборону на соцмережі для дітей до 15 років

Французькі законодавці у вівторок мають схвалити законопроєкт, який забороняє доступ до соціальних мереж дітям віком до 15 років, завдяки чому Франція стане лідером серед країн ЄС, що вживають подібних заходів.

Про це повідомляє France 24, пише "Європейська правда".

У понеділок депутати верхньої та нижньої палат парламенту дійшли компромісу щодо тексту законопроєкту, що відкрило шлях до голосування за його остаточне ухвалення, яке, як очікується, відбудеться попри критику з боку лівих партій.

"Завтра Франція стане першою країною в Європі, яка запровадить віковий ценз у цифровій сфері для кращого захисту наших дітей в інтернеті", – заявила напередодні міністерка цифрових технологій Франції Анн Ле Енанф.

Президент Емманюель Макрон виступив на захист цього закону як флагманської реформи свого останнього терміну перебування на посаді та пообіцяв забезпечити його введення в дію до вересня.

Очікується, що правила щодо соціальних мереж будуть впроваджуватися у два етапи: на першому етапі, починаючи з 1 вересня, дітям віком до 15 років буде заборонено створювати нові акаунти. Згідно з текстом закону, заборона поширюватиметься на вже наявні акаунти з січня 2027 року.

Однак обидві палати не дійшли згоди щодо підходу до запровадження заборони.

Французькі сенатори вибрали дворівневу систему, яка розрізняє платформи з "чорного списку", визначені як шкідливі для розвитку дитини, та ті, доступ до яких все ще можливий за згодою батьків.

Проте перевагу отримав ширший підхід нижньої палати, який вимагає від соціальних мереж відмовляти у реєстрації новим користувачам віком до 15 років та блокувати акаунти дітей, молодших за цей вік.

Винятки передбачені для таких сайтів, як онлайн-енциклопедії та освітні платформи.

З прийняттям цього закону Франція приєднається до переліку з понад 20 країн, які вжили заходів щодо регулювання доступу дітей до соціальних мереж.

Нагадаємо, Європейська комісія 13 липня представила звіт комісії експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений у часі доступ до соціальних мереж під наглядом батьків.

Перед тим Європейська комісія попередньо визнала, що компанія Meta порушила Закон про цифрові послуги (DSA) через дизайн Instagram та Facebook, що викликає залежність.