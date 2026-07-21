Парламент Франции готовится принять закон о запрете социальных сетей для детей до 15 лет

Во вторник французские законодатели должны одобрить законопроект, запрещающий доступ к социальным сетям детям в возрасте до 15 лет, благодаря чему Франция станет лидером среди стран ЕС, принимающих подобные меры.

Об этом сообщает France 24, пишет "Европейская правда".

В понедельник депутаты верхней и нижней палат парламента достигли компромисса по тексту законопроекта, что открыло путь к голосованию за его окончательное принятие, которое, как ожидается, состоится несмотря на критику со стороны левых партий.

"Завтра Франция станет первой страной в Европе, которая введет возрастной ценз в цифровой сфере для лучшей защиты наших детей в интернете", – заявила накануне министр цифровых технологий Франции Анн Ле Энанф.

Президент Эмманюэль Макрон выступил в защиту этого закона как флагманской реформы своего последнего срока пребывания в должности и пообещал обеспечить его вступление в силу до сентября.

Ожидается, что правила в отношении социальных сетей будут вводиться в два этапа: на первом этапе, начиная с 1 сентября, детям в возрасте до 15 лет будет запрещено создавать новые аккаунты. Согласно тексту закона, запрет будет распространяться на существующие аккаунты с января 2027 года.

Однако обе палаты не пришли к согласию относительно подхода к введению запрета.

Французские сенаторы выбрали двухуровневую систему, которая различает платформы из "черного списка", определенные как вредные для развития ребенка, и те, доступ к которым по-прежнему возможен с согласия родителей.

Тем не менее, предпочтение было отдано более широкому подходу нижней палаты, который требует от социальных сетей отказывать в регистрации новым пользователям в возрасте до 15 лет и блокировать аккаунты детей младше этого возраста.

Исключения предусмотрены для таких сайтов, как онлайн-энциклопедии и образовательные платформы.

С принятием этого закона Франция присоединится к списку из более чем 20 стран, которые приняли меры по регулированию доступа детей к социальным сетям.

Напомним, 13 июля Европейская комиссия представила отчет комиссии экспертов по безопасности детей в интернете, в котором рекомендуется, чтобы несовершеннолетние в возрасте до 13 лет имели лишь ограниченный по времени доступ к социальным сетям под присмотром родителей.

Ранее Европейская комиссия предварительно признала, что компания Meta нарушила Закон о цифровых услугах (DSA) из-за дизайна Instagram и Facebook, который вызывает зависимость.