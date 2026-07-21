У Британії повідомили деталі вбивства ексміністерки Віддекомб

У Британії прокурори під час судового засідання вперше повідомили обставини вбивства колишньої міністерки Енн Віддекомб, яка в останні роки була соратницею Найджела Фараджа.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

На засіданні у Венстмінстерському магістратському суді прокурор Кашиф Малік повідомив деталі вбивства Віддекомб, які зафіксовані завдяки камері спостереження у її домі.

За його словами, звинувачуваний у вбивстві Джошуа Керрі прибув автомобілем до домівки Віддекомб у сільській місцевості на заході Англії 8 липня, зайшов через вхідні двері та напав на господиню, яка на той час обідала. Віддекомб отримала 21 удар молотком по голові.

Перед тим, як поїхати геть, нападник забрав її гаманець.

Тіло вбитої наступного дня виявив садівник, коли зайшов у дім через відчинені двері. Експертиза підтвердила, що причиною смерті ексміністерки були отримані травми голови. Слідство ще з’ясовує мотиви нападника.

Досі публічно повідомляли лише те, що смерть 78-річної Віддекомб є цілеспрямованим вбивством.

Підозрюваного у вбивстві затримали 11 липня, він є громадянином Британії.

Енн Віддекомб працювала в консервативному уряді Джона Мейджора у 90-х роках, після того у 2010 році пішла з парламенту. Пізніше вона приєдналась до Найджела Фараджа і стала речницею з міграційних і правових питань у його популістській партії Reform UK.