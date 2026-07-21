В Британии сообщили подробности убийства экс-министра Уиддекомб

В Великобритании прокуроры в ходе судебного заседания впервые сообщили обстоятельства убийства бывшей депутата и министра Энн Уиддекомб, которая в последние годы была соратницей Найджела Фараджа.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

На заседании в Вестминстерском магистратском суде прокурор Кашиф Малик сообщил подробности убийства Уиддекомб, зафиксированные камерой наблюдения в её доме.

По его словам, обвиняемый в убийстве Джошуа Керри прибыл на автомобиле к дому Уиддекомб в сельской местности на западе Англии 8 июля, вошел через входную дверь и напал на хозяйку, которая в тот момент обедала. Уиддекомб получила 21 удар молотком по голове.

Перед тем как уехать, нападавший забрал её кошелек.

Тело убитой на следующий день обнаружил садовник, когда вошёл в дом через открытую дверь. Экспертиза подтвердила, что причиной смерти были полученные травмы головы. Следствие ещё выясняет мотивы нападавшего.

До сих пор публично сообщали только то, что смерть 78-летней Уиддекомб является целенаправленным убийством.

Подозреваемого в убийстве задержали 11 июля, он является гражданином Великобритании.

Энн Уиддекомб работала в консервативном правительстве Джона Мейджора в 90-х годах, после чего в 2010 году ушла из парламента. Позже она присоединилась к Найджелу Фараджу и стала пресс-секретарём по миграционным и правовым вопросам в его популистской партии Reform UK.