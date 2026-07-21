В Україні другий день перебувають з візитом 23 постійних представники країн-учасниць ОБСЄ

В Україні другий день перебувають з "візитом солідарності" 23 постійних представники країн-учасниць Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформують на офіційних сторінках МЗС України.

Постійні представники 23 країн-учасниць ОБСЄ прибули в Україну з метою демонстрації підтримки, а також ознайомлення з потребами України у контексті протидії триваючій російській агресії.

20 липня делегація мала зустріч з виконувачем обов’язків міністра закордонних справ Андрієм Сибігою. Він розповів їм про ситуацію на фронті та у переговорному процесі, а також те, як Україна бачить зростаючу роль Європи у просуванні сталого миру.

"Обговорили, як ОБСЄ може надалі посилити підтримку України, розширити практичні проєкти на місці та продовжити документування російських злочинів для забезпечення відповідальності. Наголосив також, що ОБСЄ має залишатися принциповим захисником Гельсінгського заключного акту та фундаментальних принципів, які Росія продовжує щоденно порушувати", – зазначив Сибіга.

Також постійних представників відвезли на місце одного з останніх влучань внаслідок ударів РФ по Києву.

Today a joint visit to #Ukraine by @OSCE Permanent Representatives started. We saw first hand the devastating effects of Russia’s illegal war of aggression: a residential building in #Kyiv hit by a 🇷🇺missile.



📸OSCE/Zagraiuk Andrii pic.twitter.com/7fP6Op5BpZ – Italy at OSCE (@ItalyatOSCE) July 20, 2026

21 липня учасники делегації вшанували загиблих українських захисників біля мурів Михайлівського собору та відвідали експозицію української зброї, у тому числі безпілотників.

Також відбулось засідання між урядовими партнерами та державами-учасницями ОБСЄ, які виступають донорами проєктної діяльності ОБСЄ в Україні під егідою спеціального представника Головування – координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, у травні 2026 року 40 країн-учасниць ОБСЄ запустили розслідування щодо "промивання мізків" викраденим РФ українським дітям.

Влітку 2025 року Нідерланди та 40 інших країн ОБСЄ ініціювали розслідування катувань українських військовополонених у Росії.