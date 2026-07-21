В Украине второй день находятся с визитом 23 постоянных представителя стран-участниц ОБСЕ

В Украине уже второй день находятся с "визитом солидарности" 23 постоянных представителя стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщают на официальных страницах МИД Украины.

Постоянные представители 23 стран-участниц ОБСЕ прибыли в Украину с целью демонстрации поддержки, а также ознакомления с потребностями Украины в контексте противодействия продолжающейся российской агрессии.

20 июля делегация провела встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Андреем Сибигой. Он рассказал им о ситуации на фронте и в переговорном процессе, а также о том, как Украина видит растущую роль Европы в продвижении устойчивого мира.

"Обсудили, как ОБСЕ может в дальнейшем усилить поддержку Украины, расширить практические проекты на месте и продолжить документирование российских преступлений для обеспечения ответственности. Подчеркнул также, что ОБСЕ должна оставаться принципиальным защитником Хельсинкского заключительного акта и фундаментальных принципов, которые Россия продолжает ежедневно нарушать", – отметил Сибига.

Также участникам делегации показали место одного из последних ударов РФ по Киеву.

Today a joint visit to #Ukraine by @OSCE Permanent Representatives started. We saw first hand the devastating effects of Russia’s illegal war of aggression: a residential building in #Kyiv hit by a 🇷🇺missile.



📸OSCE/Zagraiuk Andrii pic.twitter.com/7fP6Op5BpZ – Italy at OSCE (@ItalyatOSCE) July 20, 2026

21 июля участники делегации почтили память погибших украинских защитников у стен Михайловского собора и посетили экспозицию украинского оружия, в том числе беспилотников.

Также состоялось заседание между правительственными партнерами и государствами-участниками ОБСЕ, выступающими в качестве доноров проектной деятельности ОБСЕ в Украине под эгидой специального представителя Председательства – координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Напомним, в мае 2026 года 40 стран-участниц ОБСЕ начали расследование по факту "промывания мозгов" похищенным РФ украинским детям.

Летом 2025 года Нидерланды и 40 других стран ОБСЕ инициировали расследование пыток украинских военнопленных в России.