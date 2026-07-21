Парламент Франції ухвалив заборону на соцмережі для дітей до 15 років

Французькі законодавці ухвалили законопроєкт, що забороняє дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Обидві палати парламенту проголосували у вівторок, 21 липня, за цей захід, який також забороняє використання мобільних телефонів у середніх школах.

Як зазначається, президент Франції Емманюель Макрон хоче, щоб закон набув чинності на початку нового навчального року у вересні. Однак, ймовірно, відбудеться перевірка на відповідність законопроєкту Конституції Франції, що може затримати його впровадження.

"Я взяв на себе зобов’язання щодо цього, і тепер відповідний закон прийнято: з цього навчального року дітям віком до 15 років буде заборонено користуватися соціальними мережами. Дякую депутатам парламенту. Тепер Конституційна Рада має винести рішення з цього питання, а потім настане час вжити заходів для впровадження цього заходу та захисту наших дітей в Інтернеті", – прокоментував це Макрон у соцмережі Х.

З прийняттям цього закону Франція приєднується до переліку з понад 20 країн, які вжили заходів щодо регулювання доступу дітей до соціальних мереж.

Нагадаємо, Європейська комісія 13 липня представила звіт комісії експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений у часі доступ до соціальних мереж під наглядом батьків.

Перед тим Європейська комісія попередньо визнала, що компанія Meta порушила Закон про цифрові послуги (DSA) через дизайн Instagram та Facebook, що викликає залежність.