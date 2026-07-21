Парламент Франции принял закон, запрещающий детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Французские законодатели приняли законопроект, запрещающий детям в возрасте до 15 лет пользоваться социальными сетями.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Обе палаты парламента проголосовали во вторник, 21 июля, за эту меру, которая также запрещает использование мобильных телефонов в средних школах.

Как отмечается, президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы закон вступил в силу в начале нового учебного года в сентябре. Однако, вероятно, будет проведена проверка законопроекта на соответствие Конституции Франции, что может задержать его введение.

"Я взял на себя обязательство по этому вопросу, и теперь соответствующий закон принят: с этого учебного года детям в возрасте до 15 лет будет запрещено пользоваться социальными сетями. Благодарю депутатов парламента. Теперь Конституционный совет должен вынести решение по этому вопросу, а затем настанет время принять меры для внедрения этой инициативы и защиты наших детей в Интернете", – прокомментировал это Макрон в социальной сети Х.

С принятием этого закона Франция присоединяется к списку из более чем 20 стран, которые приняли меры по регулированию доступа детей к социальным сетям.

Напомним, 13 июля Европейская комиссия представила отчет комиссии экспертов по безопасности детей в Интернете, в котором рекомендуется, чтобы несовершеннолетние в возрасте до 13 лет имели лишь ограниченный по времени доступ к социальным сетям под присмотром родителей.

Ранее Европейская комиссия предварительно признала, что компания Meta нарушила Закон о цифровых услугах (DSA) из-за дизайна Instagram и Facebook, который вызывает зависимость.