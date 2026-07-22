Прем’єр Литви заперечує плагіат у своїй докторській дисертації

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс відкинув звинувачення у плагіаті у своїй докторській дисертації, заявивши, що написав її самостійно і залишається впевненим у правильності академічного процесу, в результаті якого він здобув науковий ступінь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Протягом останніх тижнів у соціальних мережах поширювалися запитання щодо дисертації Сінкявічюса, а в останніх звинуваченнях стверджувалося, що уривки з праць інших авторів були наведені без належного посилання на джерела.

"Я абсолютно спокійний. Я публічно захистив її, написав сам, і 11 років тому ніхто не висував мені жодних зауважень", – сказав Сінкявічюс журналістам у будівлі уряду.

"Я вважаю, що навіть якщо зараз виявлено деякі незначні неточності, ми всі можемо припускатися помилок, але вони не повинні бути принциповими", – додав він.

Сінкявічюс припустив, що така увага пов’язана з його нещодавнім призначенням на посаду прем’єр-міністра.

"Інтерес до мого особистого життя, моєї наукової діяльності, моєї професійної кар’єри та мого професійного шляху, очевидно, посилився. Можливо, це є частиною процесу для будь-кого, хто обіймає таку посаду", – сказав він.

Університет управління та економіки ISM, де Сінкявічюс здобув ступінь доктора наук у 2015 році, заявив, що не планує переглядати дисертацію.

"Ми довіряємо рішенню, прийнятому науковцями, і не плануємо переглядати захищену дисертацію", – йдеться у заяві університету, наданій BNS.

У ній зазначено, що ступінь доктора наук присвоюється лише після виконання всіх академічних вимог, а також підкреслено, що дисертація була оцінена відповідно до академічних стандартів, що діяли на той час.

Університет визнав, що "у будь-якій науковій роботі можуть траплятися методологічні неточності". Там зазначили, що згідно з міжнародною академічною практикою громадська думка чи оцінки самі по собі не є підставою для оскарження рішення комісії з захисту дисертації.

Сінкявічюс здобув ступінь бакалавра з менеджменту та ділового адміністрування у Вільнюському університеті у 2007 році, ступінь бакалавра права в Університеті імені Міколаса Ромеріса у 2008 році, ступінь магістра з маркетингу та менеджменту в ISM у 2009 році, а у 2015 році захистив докторську дисертацію в цьому ж університеті.

Сейм Литви підтримав призначення лідера соціал-демократів Міндаугаса Сінкявічюса новим прем’єр-міністром 30 червня.

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