Премьер-министр Литвы отрицает плагиат в своей докторской диссертации

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс отверг обвинения в плагиате в своей докторской диссертации, заявив, что написал ее самостоятельно и по-прежнему уверен в правильности академического процесса, в результате которого он получил ученую степень.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В течение последних недель в социальных сетях распространялись вопросы относительно диссертации Синкявичюса, а в последних обвинениях утверждалось, что отрывки из работ других авторов были приведены без надлежащей ссылки на источники.

"Я абсолютно спокоен. Я публично защитил ее, написал сам, и 11 лет назад никто не выдвигал мне никаких замечаний", – сказал Синкявичюс журналистам в здании правительства.

"Я считаю, что даже если сейчас выявлены некоторые незначительные неточности, мы все можем допускать ошибки, но они не должны быть принципиальными", – добавил он.

Синкявичюс предположил, что такое внимание связано с его недавним назначением на должность премьер-министра.

"Интерес к моей личной жизни, моей научной деятельности, моей профессиональной карьере и моему профессиональному пути, очевидно, усилился. Возможно, это часть процесса для любого, кто занимает такую должность", – сказал он.

Университет управления и экономики ISM, где Синкявичюс получил степень доктора наук в 2015 году, заявил, что не планирует пересматривать диссертацию.

"Мы доверяем решению, принятому учеными, и не планируем пересматривать защищенную диссертацию", – говорится в заявлении университета, предоставленном BNS.

В ней отмечается, что степень доктора наук присваивается только после выполнения всех академических требований, а также подчеркивается, что диссертация была оценена в соответствии с академическими стандартами, действовавшими на тот момент.

Университет признал, что "в любой научной работе могут встречаться методологические неточности". Там отметили, что согласно международной академической практике общественное мнение или оценки сами по себе не являются основанием для обжалования решения комиссии по защите диссертации.

Синкявичюс получил степень бакалавра по менеджменту и деловому администрированию в Вильнюсском университете в 2007 году, степень бакалавра права в Университете имени Миколаса Ромериса в 2008 году, степень магистра по маркетингу и менеджменту в ISM в 2009 году, а в 2015 году защитил докторскую диссертацию в этом же университете.

Сейм Литвы поддержал назначение лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром 30 июня.

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