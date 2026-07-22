В Молдове официально приступило к работе новое правительство Тофана

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Кабинета министров во главе с премьер-министром Василе Тофаном; в среду новое правительство принесло присягу.

Указ опубликован на сайте президента Молдовы, пишет "Европейская правда".

В своем обращении к членам правительства Санду подчеркнула ответственность, возлагаемую на Кабинет министров на решающем этапе, который характеризуется необходимостью ускорения европейского курса, стимулирования экономики, а также укрепления безопасности и верховенства права.

"Повестка дня ясна – мы должны продолжать приведение Республики Молдова в соответствие с европейскими стандартами. В ближайшие несколько месяцев нам предстоит достичь важных этапов в процессе европейской интеграции", – заявила Санду, согласно цитате на сайте президента Молдовы.

Санду выдвинула кандидатуру предпринимателя Василе Тофана на пост главы правительства 11 июля, через неделю после отставки предыдущего премьер-министра Александру Мунтяну. Кандидатуру предложила правящая партия "Действие и солидарность" (PAS).

17 июля Тофан представил состав нового правительства, с которым обратился к парламенту за вотумом доверия. В новом Кабинете министров сохранили свои должности 12 министров из предыдущего правительства, тогда как руководителей четырёх министерств решили заменить.

21 июля парламент Молдовы выразил вотум доверия новому правительству. За его утверждение проголосовали 53 депутата от партии PAS, что обеспечило официальное формирование нового Кабинета министров.

Подробнее об отставке Мунтяну читайте в статье: Молдова в режиме падения власти. Как фейковый диплом и кузина Санду ввергли страну в кризис