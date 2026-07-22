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У Нідерландах 15 людей постраждали внаслідок зіткнення трамваїв

фото, відео
Новини — Середа, 22 липня 2026, 16:52 — Марія Ємець

У нідерландському місті Роттердам 15 людей постраждали внаслідок зіткнення двох трамваїв.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда". 

ДТП за участю двох трамваїв сталася близько 11 години ранку на мосту Еразма у центрі Роттердама. Внаслідок їхнього зіткнення один з трамваїв зійшов з рейок. 

 
Фото: ANP

На відео інциденту видно, що перший трамвай заїхав на міст і зупинився там, а той, який рухався позаду, на повній швидкості в’їхав у нього. За словами свідків, від сили удару пасажири повилітали зі своїх сидінь та попадали на підлогу. 

Постраждали 15 людей, більшості з них надали першу допомогу на місці. П’ятеро потребували госпіталізації, одна людина має серйозні травми. Спершу повідомляли про 18 постраждалих, проте згодом уточнені цифри зменшилися. 

Один з госпіталізованих постраждалих – водій трамвая, який їхав позаду. Аналізи підтвердили, що він був тверезим. 

Після інциденту трамвайний рух через міст призупинили, що вплинуло на кілька маршрутів.

На початку червня у серйозній трамвайній аварії у Берліні постраждали 20 людей. 

Перед тим у німецькому Дрездені 30 людей постраждали у ДТП трамвая і автобуса.

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Нідерланди інциденти
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