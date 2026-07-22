У Нідерландах 15 людей постраждали внаслідок зіткнення трамваїв

У нідерландському місті Роттердам 15 людей постраждали внаслідок зіткнення двох трамваїв.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

ДТП за участю двох трамваїв сталася близько 11 години ранку на мосту Еразма у центрі Роттердама. Внаслідок їхнього зіткнення один з трамваїв зійшов з рейок.

Фото: ANP

На відео інциденту видно, що перший трамвай заїхав на міст і зупинився там, а той, який рухався позаду, на повній швидкості в’їхав у нього. За словами свідків, від сили удару пасажири повилітали зі своїх сидінь та попадали на підлогу.

Op de #Erasmusbrug in #Rotterdam is een ernstig tram-ongeluk gebeurt. Er is een tram bovenop een andere tram gebotst. Er zijn meerdere slachtoffers en hulpdiensten zijn massaal opgeroepen. De brug afgesloten in beide richtingen. pic.twitter.com/q6oNd3FBjw – Ridderkerk_nieuws (@Rkerk_nieuws) July 22, 2026

Постраждали 15 людей, більшості з них надали першу допомогу на місці. П’ятеро потребували госпіталізації, одна людина має серйозні травми. Спершу повідомляли про 18 постраждалих, проте згодом уточнені цифри зменшилися.

Один з госпіталізованих постраждалих – водій трамвая, який їхав позаду. Аналізи підтвердили, що він був тверезим.

Після інциденту трамвайний рух через міст призупинили, що вплинуло на кілька маршрутів.

На початку червня у серйозній трамвайній аварії у Берліні постраждали 20 людей.

Перед тим у німецькому Дрездені 30 людей постраждали у ДТП трамвая і автобуса.