В Нидерландах 15 человек пострадали при столкновении трамваев

В нидерландском городе Роттердам 15 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

ДТП с участием двух трамваев произошло около 11:00 на мосту Эразма в центре Роттердама. В результате столкновения один из трамваев сошел с рельсов.

Фото: ANP

На видеозаписях инцидента видно, что первый трамвай заехал на мост и остановился там, а следовавший сзади трамвай на полной скорости врезался в него. По словам свидетелей, от силы удара пассажиры вылетали с сидений и падали на пол.

Op de #Erasmusbrug in #Rotterdam is een ernstig tram-ongeluk gebeurt. Er is een tram bovenop een andere tram gebotst. Er zijn meerdere slachtoffers en hulpdiensten zijn massaal opgeroepen. De brug afgesloten in beide richtingen. pic.twitter.com/q6oNd3FBjw – Ridderkerk_nieuws (@Rkerk_nieuws) July 22, 2026

Пострадали 15 человек, большинству из них оказали первую помощь на месте. Пятеро нуждались в госпитализации, один человек получил серьёзные травмы. Сначала сообщалось о 18 пострадавших, однако впоследствии уточнённые цифры уменьшились.

Один из госпитализированных пострадавших – водитель трамвая, ехавшего сзади. Анализы подтвердили, что он был трезв.

После инцидента движение трамваев через мост приостановили, что повлияло на несколько маршрутов.

В начале июня в результате серьезной трамвайной аварии в Берлине пострадали 20 человек.

Ранее в немецком Дрездене 30 человек пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса.