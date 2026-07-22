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В Нидерландах 15 человек пострадали при столкновении трамваев

фото, видео
Новости — Среда, 22 июля 2026, 16:52 — Мария Емец

В нидерландском городе Роттердам 15 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

ДТП с участием двух трамваев произошло около 11:00 на мосту Эразма в центре Роттердама. В результате столкновения один из трамваев сошел с рельсов. 

 
Фото: ANP

На видеозаписях инцидента видно, что первый трамвай заехал на мост и остановился там, а следовавший сзади трамвай на полной скорости врезался в него. По словам свидетелей, от силы удара пассажиры вылетали с сидений и падали на пол.

Пострадали 15 человек, большинству из них оказали первую помощь на месте. Пятеро нуждались в госпитализации, один человек получил серьёзные травмы. Сначала сообщалось о 18 пострадавших, однако впоследствии уточнённые цифры уменьшились.

Один из госпитализированных пострадавших – водитель трамвая, ехавшего сзади. Анализы подтвердили, что он был трезв.

После инцидента движение трамваев через мост приостановили, что повлияло на несколько маршрутов.

В начале июня в результате серьезной трамвайной аварии в Берлине пострадали 20 человек.

Ранее в немецком Дрездене 30 человек пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса.

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