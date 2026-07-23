США розповіли про новий раунд ударів по Ірану

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) провело черговий раунд ударів по Ірану.

Про це CENTCOM повідомило у соцмережі X, пише "Європейська правда".

США 12-ту ніч поспіль завдавали ударів по Ірану. Цього разу вони вдарили по іранських морських силах, складах ракет і безпілотників, пунктах берегового спостереження та засобах протиповітряної оборони.

Американські військові повідомили, що цього місяця вони атакували десятки іранських військових об’єктів на суші, одночасно відновивши блокаду Ірану на морі.

"Станом на сьогодні CENTCOM змінило курс дев’яти комерційних суден та вивело з ладу одне, щоб запобігти входу або виходу суден з іранських портів", – додали у заяві.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові завдаватимуть ударів по мостах та електростанціях Ірану у відповідь на атаки на судна в Ормузькій протоці.

Того ж дня ЗМІ писали, що США та Іран дали зрозуміти, що не готові повернутися за стіл переговорів.