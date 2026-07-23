США сообщили о новом раунде ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) провело очередной раунд ударов по Ирану.

Об этом CENTCOM сообщило в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

США 12-ю ночь подряд наносили удары по Ирану. На этот раз они нанесли удары по иранским морским силам, складам ракет и беспилотников, пунктам берегового наблюдения и средствам противовоздушной обороны.

Американские военные сообщили, что в этом месяце они нанесли удары по десяткам иранских военных объектов на суше, одновременно возобновив блокаду Ирана на море.

"На сегодняшний день CENTCOM изменило курс девяти коммерческих судов и вывело из строя одно, чтобы предотвратить вход или выход судов из иранских портов", – добавили в заявлении.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут наносить удары по мостам и электростанциям Ирана в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе.

В тот же день СМИ писали, что США и Иран дали понять, что не готовы вернуться за стол переговоров.