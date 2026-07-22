ЗМІ: США та Іран дають зрозуміти, що мирних переговорів не передбачається

США та Іран дали зрозуміти, що не готові повернутися за стіл переговорів після того, як обидві країни посилили нападки, а бойові дії, що поновилися, тривають уже другий тиждень.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Ірану Ескандар Момені відвідав Пакистан, який разом із Катаром виступає головним посередником у цьому конфлікті, однак жодних ознак того, що його зустрічі були продуктивними, не спостерігалося.

"Переговорів немає – можливий лише обмін повідомленнями. Наше нове повідомлення полягає в тому, що ворог порушив меморандум і повинен його виконувати ", – заявив представник іранського міністерства після візиту.

Тим часом президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану знищенням мостів та електростанцій у відповідь на атаки на судна в Ормузькій протоці.

У відповідь напівдержавне іранське агентство Tasnim з посиланням на військове джерело повідомило, що якщо США завдадуть ударів по мостах або електростанціях, "Іран завдасть ударів по інфраструктурі та мостах у регіоні, включаючи енергетичні об’єкти, в яких США мають інтереси".

За даними іранських ЗМІ, вночі США розширили масштаб своїх авіаударів по Ірану: американські війська завдали удару по військовому об’єкту неподалік від північно-західного міста Тебріз. Вважається, що це перший удар по цьому районі з того часу, як два тижні тому загострилися бойові дії між протиборчими сторонами.

Як повідомили місцеві ЗМІ, у середу рано вранці іранський уряд задіяв системи протиповітряної оборони в столиці Тегерані, додавши, що США завдали ударів по містах Абданан і Човар на заході країни, неподалік від кордону з Іраком.

США заявляють, що активізують бомбардування доти, доки Іран не погодиться знову відкрити Ормузьку протоку та припинити атаки на нафтові танкери й інші судна, що проходять цим життєво важливим водним шляхом.

Поки що Іран не відступає. Тегеран наполягає на збереженні контролю над судноплавством через протоку, і це питання гальмує прогрес щодо інших спірних тем, зокрема іранської ядерної програми.

Напередодні президент США Дональд Трамп висловив скептичне ставлення до можливих переговорів з Іраном щодо припинення війни.

Також писали, що Центральне командування США (CENTCOM) завершило одинадцятий раунд ударів по Ірану.