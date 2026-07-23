ЗМІ: у Трампа розглядають військові дії в Малі, де перебувають російські найманці

Адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає можливість військової операції в Малі, де перебувають російські найманці; вона може бути спрямована проти угруповання, пов’язаного з "Аль-Каїдою", яке відоме як JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin).

Про це The Washington Post повідомили чинні та колишні американські посадовці, які обізнані з ходом обговорень, пише "Європейська правда".

Як зазначається, JNIM створила оплот у Малі та дедалі частіше здійснює напади в прибережних країнах Західної Африки.

Альянс держав Сахеля складається з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру – усіх західноафриканських країн, де військові лідери в останні роки в результаті державних переворотів повалили демократично обрані уряди, значною мірою розірвали зв'язки із Заходом і звернулися до Росії за допомогою у сфері безпеки.

Однак представник адміністрації Трампа поклав провину не на ці уряди, а на їхніх російських партнерів, заявивши, що Москва "продемонструвала свою неефективність як партнер Малі у сфері безпеки".

Про те, що адміністрація США розглядає військові варіанти дій у цій країні, раніше не повідомлялося.

Як зазначається, будь-яке пряме військове втручання США в Малі несе ризик зіткнень із російськими силами в регіоні, що також може вимагати заходів з уникнення конфліктів між Вашингтоном і Москвою, подібних до тих, які існували в Сирії під час громадянської війни в цій країні.

На запитання, чи підтримує держсекретар Марко Рубіо військові дії в Малі, Державний департамент ухилився від відповіді, але заявив, що США "однозначно засуджують терористичну діяльність у Малі".

У Держдепі зазначили, що адміністрація Трампа "прихильна до сприяння регіональній відповідальності та співпраці у боротьбі з терористичними загрозами, а також до моніторингу показників і попереджень про загрози нашій батьківщині".

Нагадаємо, вночі 3 січня 2026 року США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка.

22 липня його привезли до суду у Нью-Йорку, де призначили дату судового процесу над ним за висунутими звинуваченнями.

Детальніше про ці події – у статті Трамп ламає правила: які наслідки матиме атака на Венесуелу і що планують США.