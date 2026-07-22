Викраденого Мадуро привезли до суду у Нью-Йорку та призначили дату процесу

Захопленого США президента Венесуели Ніколаса Мадуро у середу привезли до суду у Нью-Йорку, де призначили дату судового процесу над ним за висунутими звинуваченнями.

Про це повідомляє NBC News, пише "Європейська правда".

22 липня подружжя Мадуро привезли до суду у Нью-Йорку з в’язниці у Брукліні, де вони перебувають з часу їхнього захоплення у Каракасі спецназом США.

Суддя Алвін Геллерштейн призначив початку судового процесу на 1 червня 2027 року.

Нагадаємо, обом висунули звинувачення у змові з метою ввезення до США тисяч тонн кокаїну. У разі доведення провини судом їм зарожує довічне позбавлення волі.

Під час судового засідання перед будівлею у центрі Манхеттена зібралася група протестувальників із плакатами, на яких закликали звільнити Мадуро і заявляли про надумані звинувачення.

Нагадаємо, вночі 3 січня 2026 року США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка.

Детальніше про ці події – у статті Трамп ламає правила: які наслідки матиме атака на Венесуелу і що планують США.

У квітні США зняли санкції з тимчасової президентки Венесуели.