СМИ: в Трампа рассматривают возможность военных действий в Мали, где находятся наемники РФ

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали, направленной против связанной с "Аль-Каидой" группировки, известной как JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin), в рядах которой находятся российские наемники.

Об этом The Washington Post сообщили действующие и бывшие американские чиновники, осведомленные о ходе обсуждений, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, JNIM создала оплот в Мали и всё чаще совершает нападения в прибрежных странах Западной Африки.

Альянс государств Сахеля состоит из Мали, Буркина-Фасо и Нигера – всех западноафриканских стран, где военные лидеры в последние годы в результате государственных переворотов свергли демократически избранные правительства, в значительной степени разорвали связи с Западом и обратились к России за помощью в сфере безопасности.

Однако представитель администрации Трампа возложил вину не на эти правительства, а на их российских партнеров, заявив, что Москва "продемонстрировала свою неэффективность как партнер Мали в сфере безопасности".

О том, что администрация Трампа рассматривает военные варианты действий в этой стране, ранее не сообщалось.

Как отмечается, любое прямое военное вмешательство США в Мали сопряжено с риском столкновений с российскими силами в регионе, что также может потребовать мер по предотвращению конфликтов между Вашингтоном и Москвой, подобных тем, которые имели место в Сирии во время гражданской войны в этой стране.

На вопрос, поддерживает ли госсекретарь Марко Рубио военные действия в Мали, Государственный департамент уклонился от ответа, но заявил, что США "однозначно осуждают террористическую деятельность в Мали".

В департаменте отметили, что администрация Трампа "привержена содействию региональной ответственности и сотрудничеству в борьбе с террористическими угрозами, а также мониторингу показателей и предупреждений об угрозах нашей родине".

Напомним, ночью 3 января 2026 года США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США задержали Мадуро с женой и доставили их в Нью-Йорк.

22 июля его доставили в суд в Нью-Йорке, где назначили дату судебного процесса над ним по выдвинутым обвинениям.

Подробнее об этих событиях – в статье Трамп нарушает правила: какие последствия будет иметь атака на Венесуэлу и что планируют США.