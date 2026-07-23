Британія відкликає співробітників посольства з Ірану
Новини — Четвер, 23 липня 2026, 08:00 —
Уряд Великої Британії тимчасово відкликав співробітників свого посольства з Ірану "у зв’язку з ситуацією з безпекою" та новою інформацією про напруженість у регіоні.
Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".
Така заява пролунала на тлі того, що США протягом 11 ночей поспіль били по Ірану.
Як повідомили в уряді Британії, посольство країни в Ірані буде продовжувати працювати в дистанційному режимі.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові завдаватимуть ударів по мостах та електростанціях Ірану у відповідь на атаки на судна в Ормузькій протоці.
Того ж дня ЗМІ писали, що США та Іран дали зрозуміти, що не готові повернутися за стіл переговорів.
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