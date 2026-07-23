Великобритания отзывает сотрудников посольства из Ирана
Новости — Четверг, 23 июля 2026, 08:00 —
Правительство Великобритании временно отозвало сотрудников своего посольства из Ирана "в связи с ситуацией с безопасностью" и новой информацией о напряженности в регионе.
Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".
Такое заявление прозвучало на фоне того, что США в течение 11 ночей подряд наносили удары по Ирану.
Как сообщили в правительстве Великобритании, посольство страны в Иране будет продолжать работать в удаленном режиме.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут наносить удары по мостам и электростанциям Ирана в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе.
В тот же день СМИ писали, что США и Иран дали понять, что не готовы вернуться за стол переговоров.
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