Великобритания отзывает сотрудников посольства из Ирана

Правительство Великобритании временно отозвало сотрудников своего посольства из Ирана "в связи с ситуацией с безопасностью" и новой информацией о напряженности в регионе.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Такое заявление прозвучало на фоне того, что США в течение 11 ночей подряд наносили удары по Ирану.

Как сообщили в правительстве Великобритании, посольство страны в Иране будет продолжать работать в удаленном режиме.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут наносить удары по мостам и электростанциям Ирана в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе.

В тот же день СМИ писали, что США и Иран дали понять, что не готовы вернуться за стол переговоров.