Сибіга поспілкувався з главою МЗС Молдови щодо Чорного моря та вступу в ЄС

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшоєм й привітав його з повторним призначенням на посаду.

Про це повідомило МЗС, пише "Європейська правда".

Під час розмови Сибіга та Попшой поспілкувалися щодо питань двостороннього порядку денного, а також обговорили наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та наголосили на важливості відкриття всіх переговорних кластерів.

Особливу увагу міністри приділили ситуації з безпекою в Чорному морі. Під час розмови вони домовилися продовжувати співпрацю з партнерами з метою зміцнення стійкості альтернативних логістичних шляхів та маршрутів експорту зерна.

"Ми також домовилися підтримувати тісну координацію, і я запросив віцепрем’єр-міністра Міхая Попшоя відвідати Україну найближчим часом", – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду підписала указ про призначення Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Василе Тофаном; у середу новий уряд склав присягу.

Детальніше про відставку попереднього прем'єра Александру Мунтяну читайте у статті: Молдова у режимі падіння влади. Як фейковий диплом та кузина Санду завели країну в кризу.