Сибига обсудил с главой МИД Молдовы вопросы, касающиеся Черного моря и вступления в ЕС

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим молдовским коллегой Михаем Попшоем и поздравил его с повторным назначением на эту должность.

Об этом сообщило МИД, пишет "Европейская правда".

В ходе беседы Сибига и Попшой обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также следующие шаги на пути к вступлению в ЕС и подчеркнули важность открытия всех переговорных кластеров.

Особое внимание министры уделили ситуации с безопасностью в Черном море. В ходе беседы они договорились продолжать сотрудничество с партнерами с целью укрепления устойчивости альтернативных логистических путей и маршрутов экспорта зерна.

"Мы также договорились поддерживать тесную координацию, и я пригласил вице-премьера Михая Попшоя посетить Украину в ближайшее время", – отметил Сибига.

Напомним, ранее президент Молдовы Мая Санду подписала указ о назначении Кабинета министров во главе с премьер-министром Василе Тофаном; в среду новое правительство принесло присягу.

Подробнее об отставке предыдущего премьера Александру Мунтяну читайте в статье: Молдова в условиях смены власти. Как поддельный диплом и кузина Санду ввергли страну в кризис.