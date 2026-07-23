Атомний ударний підводний човен США прибув до Шотландії

Американський атомний ударний підводний човен USS Oregon класу Virginia прибув на військово-морську базу у Фаслейні в Шотландії.

Про це повідомили у Військово-морських силах США, пише "Європейська правда".

Візит є частиною планового переміщення субмарини в зоні відповідальності Шостого флоту США. Під час перебування у Фаслейні човен пройде планове технічне обслуговування та поповнить запаси.

Крім того, екіпаж матиме можливість відпочити після тривалого перебування в морі та ознайомитися з місцевою культурою.

Командувач оперативної групи 69 капітан Дуг Саттлер подякував британським партнерам за підтримку та гостинність.

"Особливі відносини між Сполученими Штатами та Великою Британією ґрунтуються на спільних цінностях, взаємній довірі та єдиній відданості справі морської безпеки. Наше тривале партнерство з Королівським флотом має вирішальне значення для підтримання миру та стабільності в цьому регіоні", – сказав він.

У ВМС США зазначили, що атомні підводні човни класу Virginia завдяки своїй автономності, малопомітності та витривалості здатні тривалий час виконувати завдання у різних районах світу, забезпечуючи постійну військово-морську присутність.

Наразі USS Oregon виконує низку операцій у зоні відповідальності Шостого флоту США, підтримуючи цілі національної безпеки Сполучених Штатів та сприяючи підвищенню взаємосумісності із союзниками й партнерами по НАТО.

Штаб Шостого флоту США розташований у Неаполі (Італія), а його сили забезпечують проведення спільних морських операцій для підтримки безпеки та стабільності в Європі й Африці.

Нагадаємо, за даними медіа, новий прем’єр-міністр Британії Енді Бернем схвалив використання британських військових баз США для "оборонних ударів" проти Ірану.

Варто зауважити, що президент США від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та її попереднього прем’єра Кіра Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.