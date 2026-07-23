Атомная ударная подводная лодка США прибыла в Шотландию

Американская атомная ударная подводная лодка USS Oregon класса "Вирджиния" прибыла на военно-морскую базу в Фаслейне в Шотландии.

Об этом сообщили в Военно-морских силах США, пишет "Европейская правда".

Визит является частью планового перемещения подводной лодки в зоне ответственности Шестого флота США. Во время пребывания в Фаслейне подводная лодка пройдет плановое техническое обслуживание и пополнит запасы.

Кроме того, экипаж сможет отдохнуть после длительного пребывания в море и познакомиться с местной культурой.

Командующий оперативной группой 69 капитан Даг Саттлер поблагодарил британских партнеров за поддержку и гостеприимство.

"Особые отношения между Соединёнными Штатами и Великобританией основаны на общих ценностях, взаимном доверии и единой приверженности делу морской безопасности. Наше долгосрочное партнёрство с Королевским флотом имеет решающее значение для поддержания мира и стабильности в этом регионе", – сказал он.

В ВМС США отметили, что атомные подводные лодки класса "Вирджиния" благодаря своей автономности, малозаметности и выносливости способны длительное время выполнять задачи в различных районах мира, обеспечивая постоянное военно-морское присутствие.

В настоящее время USS Oregon выполняет ряд операций в зоне ответственности Шестого флота США, поддерживая цели национальной безопасности Соединенных Штатов и способствуя повышению оперативной совместимости с союзниками и партнерами по НАТО.

Штаб Шестого флота США расположен в Неаполе (Италия), а его силы обеспечивают проведение совместных морских операций для поддержания безопасности и стабильности в Европе и Африке.

Напомним, по данным СМИ, новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем одобрил использование британских военных баз США для "оборонительных ударов" против Ирана.

Стоит отметить, что президент США с самого начала войны в Иране обрушил волну критики на Великобританию и её предыдущего премьера Кира Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолётам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.