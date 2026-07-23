Посол США сподівається, що минулі погляди глави МЗС Британії про "ідіотизм" Трампа змінилися

Посол США у Великій Британії Воррен Стівенс розраховує, що критичні погляди нового глави британського МЗС Еда Мілібенда на Дональда Трампа, які у нього були в минулому, змінилися.

Таку думку він висловив у четвер телеканалу Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Мілібенд, який у понеділок обійняв посаду глави МЗС Великої Британії в уряді нового прем’єр-міністра Енді Бернема, після першої перемоги Трампа на виборах у 2016 році назвав його "расистом і мізогіністом", а згодом заявив, що президент США "опустив планку ідіотизму".

Однак Стівенс сказав у четвер, що відтоді минуло багато часу: "Це було, як на мене, досить давно, і, сподіваюся, його (Мілібенда. – Ред.) погляди змінилися".

На запитання, чи зможе Мілібенд ефективно співпрацювати зі своїми колегами з Білого дому, Стівенс відповів: "Люди є людьми. Погляди людей на президента Трампа у 2016 році, ймовірно, значно відрізняються від тих, що є… зараз".

Водночас посол визнав, що Мілібенд "тоді помилявся".

Раніше британське видання The Telegraph допустило, що призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном.

Варто зазначити, 21 липня Мілібенд провів свою першу розмову на посаді з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.