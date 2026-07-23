Посол США надеется, что прежние взгляды главы МИД Британии об "идиотизме" Трампа изменились

Посол США в Великобритании Уоррен Стивенс рассчитывает, что критические взгляды нового главы британского МИДа Эда Милибэнда на Дональда Трампа, которые у него были в прошлом, изменились.

Такое мнение он высказал в четверг телеканалу Sky News, сообщает "Европейская правда".

Милибэнд, который в понедельник занял пост главы МИД Великобритании в правительстве нового премьер-министра Энди Бернема, после первой победы Трампа на выборах в 2016 году назвал его "расистом и мизогинистом", а впоследствии заявил, что президент США "опустил планку идиотизма".

Однако Стивенс сказал в четверг, что с тех пор прошло много времени: "Это было, на мой взгляд, довольно давно, и, надеюсь, его (Милибэнда. – Ред.) взгляды изменились".

На вопрос, сможет ли Милибэнд эффективно сотрудничать со своими коллегами из Белого дома, Стивенс ответил: "Люди есть люди. Взгляды людей на президента Трампа в 2016 году, вероятно, значительно отличаются от тех, что есть… сейчас".

В то же время посол признал, что Милибэнд "тогда ошибался".

Ранее британское издание The Telegraph предположило, что назначение Эда Милибэнда на пост министра иностранных дел Великобритании может вызвать беспокойство в Белом доме и потенциально грозит конфликтом с Вашингтоном.

Стоит отметить, что 21 июля Милибэнд провел свой первый разговор в этой должности с главой МИД Украины Андреем Сибигой.