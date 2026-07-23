ЗМІ: у Греції рекомендували посилити заходи безпеки в Чорному морі після атак

Греція рекомендувала комерційним суднам під грецьким прапором посилити заходи безпеки під час плавання в Чорному морі після серії нападів на танкери, що сталися протягом останніх днів.

Про це свідчить рекомендація Міністерства судноплавства Греції, з якою ознайомилося агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Судна, що експлуатуються грецькими компаніями, входять до числа найбільших у світі флотів танкерів і відіграють ключову роль у торгівлі в Чорноморському регіоні.

Останніми тижнями Україна та Росія посилили атаки на судна та інші об’єкти в Чорному та Азовському морях, намагаючись підірвати військові зусилля одна одної.

У неділю російська ракета влучила в судно, що перевозило кукурудзу, поблизу південного українського порту Одеса, в результаті чого загинуло 10 осіб.

Того дня два танкери, що експлуатуються грецькими компаніями, також зазнали атаки морських дронів у районі Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) – нафтопроводу довжиною 1 510 км, що з’єднує нафтові родовища Казахстану на Каспійському морі з російським чорноморським портом Новоросійськ. На частку CPC припадає близько 80 % експорту нафти Казахстану.

У повідомленні від 21 липня зазначено, що в цьому районі також було атаковано третє судно, що експлуатується грецькими компаніями.

"З огляду на зростання напруженості, що супроводжується нападами на комерційні судна, рекомендується всім грецьким суднам у цьому регіоні посилити заходи безпеки", – йдеться в повідомленні грецького міністерства.

Нагадаємо, 21 липня президент Румунії повідомив про ураження танкера під прапором Ліберії біля берегів країни. Судно йшло з єгипетського порту Александрія до українського Рені на Дунаї. Румунські рятувальники евакуювали увесь екіпаж, серед моряків були поранені.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який залишається на посаді у статусі виконувача обов’язків, засудив дії РФ та подякував Румунії за порятунок моряків з цивільного танкера, що потрапив під удар неподалік румунських берегів.