СМИ: в Греции рекомендовали усилить меры безопасности в Чёрном море после атак

Греция рекомендовала коммерческим судам под греческим флагом усилить меры безопасности при плавании в Чёрном море после серии нападений на танкеры за последние дни.

Об этом свидетельствует рекомендация Министерства судоходства Греции, с которой ознакомилось агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Суда, эксплуатируемые греческими компаниями, входят в число крупнейших в мире флотов танкеров и играют ключевую роль в торговле в Черноморском регионе.

В последние недели Украина и Россия усилили атаки на суда и другие объекты в Черном и Азовском морях, пытаясь подорвать военные усилия друг друга.

В воскресенье российская ракета попала в судно, перевозившее кукурузу, вблизи южного украинского порта Одесса, в результате чего погибли 10 человек.

В тот день два танкера, эксплуатируемых греческими компаниями, также подверглись атаке морских дронов в районе Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) – нефтепровода протяженностью 1 510 км, соединяющего нефтяные месторождения Казахстана на Каспийском море с российским черноморским портом Новороссийск. На долю CPC приходится около 80 % экспорта нефти Казахстана.

В сообщении от 21 июля отмечается, что в этом районе также было атаковано третье судно, эксплуатируемое греческими компаниями.

"Учитывая рост напряженности, сопровождающийся нападениями на коммерческие суда, всем греческим судам в этом регионе рекомендуется усилить меры безопасности", – говорится в сообщении греческого министерства.

Напомним, 21 июля президент Румынии сообщил о поражении танкера под флагом Либерии у берегов страны. Судно следовало из египетского порта Александрия в украинский Рени на Дунае. Румынские спасатели эвакуировали весь экипаж, среди моряков были раненые.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который остается на должности в статусе исполняющего обязанности, осудил действия РФ и поблагодарил Румынию за спасение моряков с гражданского танкера, попавшего под удар недалеко от румынских берегов.