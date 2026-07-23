Зеленський: ЄС врахував українські пропозиції в новому пакеті санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський привітав погодження в ЄС 21-го пакета санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Зеленський зазначив, що в цьому пакеті "є сильні кроки, щоб обмежити російські доходи, зокрема й українські пропозиції, що були враховані".

"Дуже важливо, що тиск на Росію за її війну, яку вона почала і відмовляється зупиняти, продовжується", – додав він.

Зеленський також висловив сподівання, що робота над наступним санкційним пакетом йтиме активно і "вдасться реалізувати додаткові обмеження, що точно спрацюють на мир і ще більше обмежать російську здатність утримувати війну".

Вранці у четвер 21-й пакет санкцій нарешті вдалося погодити на рівні послів ЄС – після блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

Пакет має бути затверджений у другій половині дня 23 липня за письмовою процедурою.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила його деталі.