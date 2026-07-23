Зеленский: ЕС учел украинские предложения в новом пакете санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал одобрение в ЕС 21-го пакета санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем аккаунте в Х.

Зеленский отметил, что в этом пакете "есть решительные меры по ограничению российских доходов, в том числе и украинские предложения, которые были учтены".

"Очень важно, что давление на Россию за войну, которую она начала и отказывается прекратить, продолжается", – добавил он.

Зеленский также выразил надежду, что работа над следующим пакетом санкций будет вестись активно и "удастся реализовать дополнительные ограничения, которые точно поспособствуют миру и еще больше ограничат способность России вести войну".

Утром в четверг 21-й пакет санкций наконец удалось согласовать на уровне послов ЕС – после того, как его принятие блокировали отдельные страны по разным причинам, последней из которых была Греция.

Пакет должен быть утвержден во второй половине дня 23 июля в письменной форме.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас сообщила его детали.