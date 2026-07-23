ЕС окончательно утвердил новые санкции против РФ: что вошло в пакет

Совет ЕС 23 июля окончательно утвердил новый пакет санкций против России, который, как отмечается, "нанесет мощный удар по российской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам".

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Новый санкционный пакет включает жесткие экономические санкции, наносящие удар по секторам, которые оказывают наибольшее влияние на экономику России и ее способность финансировать войну против Украины.

Он также содержит самый обширный за последние четыре года перечень физических и юридических лиц, насчитывающий в общей сложности 218 позиций, из которых 48 – физические лица и 170 – юридические лица.

В ЕС подчеркнули, что этот пакет направлен на то, чтобы еще больше подорвать экономику и военную машину России.

Он принят в ответ на недавние жестокие удары России по гражданской инфраструктуре, включая объекты энергетики, водоснабжения и здравоохранения, а также культурные и религиозные объекты.

"Мы наносим удар по более чем ста банкам и операторам криптовалют, более чем 40 судам "теневого флота" России, а также нескольким нефтеперерабатывающим заводам в России и Беларуси. В список включено более 50 предприятий военно-промышленного комплекса – ключевые участники производства российских беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия. Россия пойдет на переговоры о прекращении своей незаконной войны и убийств мирных жителей только под давлением. Санкции усиливают это давление", – сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Кроме того, этот пакет мер закладывает основу для всеобъемлющего визового запрета в отношении комбатантов и бывших комбатантов российских вооруженных сил, а также других прокси-групп, участвующих в войне в Украине.

Утром в четверг 21-й пакет санкций наконец удалось согласовать на уровне послов ЕС – после того, как его принятие блокировали отдельные страны по разным причинам, последней из которых была Греция.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ЕС учёл украинские предложения в новом пакете санкций против РФ.