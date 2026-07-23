80% поляків переконані: від конфлікту між Польщею і Україною виграє Росія

Переважна більшість опитаних поляків вважають, що конфлікт між Україною і Польщею на руку передусім Росії.

Про це свідчать результати опитування CBOS, які наводить RMF24, передає "Європейська правда".

Згідно з проведеним опитуванням, поляки усвідомлюють політичні обставини польсько-українського конфлікту. Переважна більшість опитаних (73 %) погоджується з твердженням, що польські та українські політики заради власних політичних вигод розпалюють конфлікти між обома країнами. У свою чергу, 80 % вважають, що від цього конфлікту виграє Росія.

Водночас 75 % опитаних вказують, що Польща та Україна повинні насамперед співпрацювати в умовах загрози з боку Росії, а не зосереджуватися на питаннях, що їх розділяють.

Крім того, 52 % респондентів вважають, що обидві країни мають більше спільних, ніж розбіжних цілей та інтересів. Протилежної думки дотримуються 31 %.

А от питання щодо права українців мати своїх власних історичних героїв розділило поляків.

Інше опитування показало, що позиція президента Польщі Кароля Навроцького щодо України отримала більшу підтримку поляків, ніж політика на цьому напрямку уряду на чолі з Дональдом Туском.