80% поляков убеждены: от конфликта между Польшей и Украиной выиграет Россия

Подавляющее большинство опрошенных поляков считают, что конфликт между Украиной и Польшей выгоден прежде всего России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса CBOS, которые приводит RMF24, сообщает "Европейская правда".

Согласно проведенному опросу, поляки осознают политические обстоятельства польско-украинского конфликта. Подавляющее большинство опрошенных (73 %) согласны с утверждением, что польские и украинские политики ради собственной политической выгоды разжигают конфликты между обеими странами. В свою очередь, 80 % считают, что от этого конфликта выиграет Россия.

В то же время 75 % опрошенных отмечают, что Польша и Украина должны прежде всего сотрудничать в условиях угрозы со стороны России, а не сосредотачиваться на вопросах, которые их разделяют.

Кроме того, 52 % респондентов считают, что у обеих стран больше общих, чем расходящихся целей и интересов. Противоположного мнения придерживаются 31 %.

А вот вопрос о праве украинцев иметь своих собственных исторических героев разделил поляков.

Другой опрос показал, что позиция президента Польши Кароля Навроцкого в отношении Украины получила большую поддержку поляков, чем политика в этом направлении правительства во главе с Дональдом Туском.