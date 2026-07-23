Навроцький повторно ініціює референдум щодо кліматичної політики ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький зробив друге подання про проведення референдуму щодо Європейського зеленого курсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Навроцький повідомив на сьогоднішній зустрічі в Дембиці про повторне подання до Сенату клопотання про проведення загальнонаціонального референдуму щодо кліматичної політики Європейського Союзу.

"Незадовго до від’їзду до Дембиці я подав друге клопотання про проведення референдуму щодо зеленого курсу", – сказав Навроцький.

Президент хоче, щоб громадяни відповіли на запитання:

Чи підтримуєте Ви реалізацію Польщею кліматичної політики Європейського Союзу?

На виборчому бюлетені, як пояснює Канцелярія Президента Республіки Польща, "будуть розміщені офіційні роз’яснення, що визначають наслідки вибору окремих варіантів відповіді".

День проведення референдуму призначено на неділю, 27 вересня 2026 року.

Президент зазначив у Дембиці, що "під час першої спроби питання не відповідало вимогам".

"Ми підготували в Канцелярії Президента РП зовсім інше, нове питання, просте питання", – сказав він.

Попередню ініціативу щодо референдуму Сенат Польщі відхилив 20 травня 2026 року. Відповідно до конституції Польщі, президент може призначити загальнонаціональний референдум лише за згодою Сенату, ухваленою абсолютною більшістю голосів.

Напередодні Європейська комісія представила проєкт реформи системи ETS на наступне десятиліття.

Нагадаємо, уряд Польщі вирішив подати скаргу на торговельну угоду з країнами Південної Америки (МЕРКОСУР) до Суду Європейського Союзу.